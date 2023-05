Zelensky prosegue il tour delle Capitali | dopo Roma e Berlino atteso a Parigi | «Ultime visite | poi lanceremo la controffensiva»

(Di domenica 14 maggio 2023) «Ancora qualche visita in Occidente, poila». È quanto ha dichiarato Volodymyr, dove in mattinata ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del bilaterale, il sostegno (militare) della Germania. Quest’ultima ha infatti stanziato un ulteriore pacchetto dal valori di 2,7 miliardi di euro. «È il secondo Paesegli Stati Uniti per la misura degli aiuti militari. Con il pacchetto di aiuti abbiamo la possibilità di proteggerci e di difenderci», ha detto il presidente ucraino che, durante la conferenza stampa, ha fatto sapere che la seconda parte dei colloqui si sarebbe concentrata sugli aerei di guerra. «Lavoriamo a formare una coalizione di combattimento con i caccia. Mi rivolgerò ai tedeschi per chiedere alla Germania di farne parte», ha ...

Era stato il cancelliere Scholz ad annunciare in mattinata che dopo la bilaterale a Berlino e l'incontro del presidente ucraino con il gabinetto di sicurezza sarebbero "volati insieme" a...Di fatto,il presidente, "è entrata in una forma di sudditanza nei confronti della Cina ... Macron, che si prepara in queste ore ad accogliere il presidente ucraino , Volodymyr, ...il mini - tour europeo del presidente ucraino Volodymyr, che oggi si trova in Germania, per la prima volta dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022, con un duplice obiettivo: ...

Zelensky prosegue il tour delle Capitali, dopo Roma e Berlino atteso ... Open

La guerra in Ucraina giunge al giorno 445. Volodymyr Zelensky, che sabato è stato a Roma e in serata è atteso a Parigi, ha fatto visita a Berlino: "Vogliamo la pace ma deve essere una pace giusta". La ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 445. Volodymyr Zelensky, dopo"Roma e prima di Parigi, ha fatto visita a Berlino: "Vogliamo la pace ma deve essere una pace giusta". La Germania dice di essere pro ...