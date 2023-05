Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr. Dopo la giornata in Italia e la tappa in Germania, dove ha avuto un incontro con il cancelliere Scholz,è atterrato in ...Gli ucraini continuano ad avanzare a Bakhmut, suscitandoira di Prigozhin, che definisce il comando militare russo 'merdoso' e ipotizza una cura ... "si suiciderà come Hitler": Bakhmut, ...... Narendra Modi , e secondo i rumors che accompagnano questo contatto diplomatico, da Roma arriverà un input aDelhi. Meloni racconterà a Modi qualcosa sul suo incontro con Volodymyre ...

Zelensky, nuova tappa da Macron. Al centro aiuti militari e umanitari TGLA7

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Quindi Zelensky si è diretto all' Eliseo, dove lo ha accolto, nel cortile del palazzo presidenziale, il Capo dello stato francese Emmanuel Macron. I due si sono poi avviati verso i saloni dove ...