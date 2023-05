Zelensky | missione di pace in Vaticano Ma per ora è solo un ramoscello d' ulivo Di bronzo e del Papa

Dopo il breve punto stampa (due sole le domande ammesse ma è vero chenel pomeriggio farà un'intervista collettiva ospite nel salotto di Vespa) in serata uscirà poi un comunicato congiunto. ...'Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa', ha scrittosu Telegram dopo l'incontro. ...sarebbe invece una delle priorità del Vaticano e di Papa Francesco che in questadi pace ...L'incontro di ieri conè dunque un passaggio fondamentale di questa "", che per il Papa non è di certo semplice: se da un lato, infatti, Putin non risponde alle richieste di incontro ...

Il Papa riceve Zelensky: la «missione» di Bergoglio per aprire un dialogo con Mosca Il Sole 24 ORE

È quanto detto a Papa Francesco dal presidente ucraino Zelensky nel corso dell'incontro tenutosi in Vaticano. "Con tutto il rispetto per Sua Santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo ...“Nessuna mediazione è al momento possibile. La nostra vittoria è la pace. Che non sarà mai una resa”. La commozione con il presidente Mattarella. La complicità con Meloni. La franchezza di Zelensky in ...