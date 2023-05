Zelensky in Germania incassa altri aiuti militari | «Attaccare in Russia? Noi liberiamo nostri territori» Scholz | «Pace se Mosca si ritira»

Leggi su open.online

(Di domenica 14 maggio 2023) «Laè il secondo paese dopo gli Stati Uniti per la misura degli. Con il pacchetto diabbiamo la possibilità di proteggerci e di difenderci». È quanto ha dichiarato Volodymyra Berlino ringraziando il cancelliere tedesco Olafper il nuovo pacchetto didal valore di 2,7 miliardi di euro. Il presidente ucraino fa sapere che la seconda parte dei loro colloqui si concentreranno sugli aerei da guerra. «Lavoriamo a formare una coalizione di combattimento con i caccia. Mi rivolgerò ai tedeschi per chiedere alladi farne parte», ha annunciato in conferenza stampa. Perla leadership diè fondamentale: «Con lui c’è la chance di rendere più sicuro il ...