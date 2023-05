Zelensky | «Il Papa condanni i crimini russi Il piano di pace sia ucraino»

(Di domenica 14 maggio 2023) La giornata di incontri del presidente che vede Mattarella e Meloni. Poi va in Vaticano: al pontefice ho detto che non c’è bisogno di mediatori

lascia l'Italia twitta dopo l'incontro con il: "Spero che questo colloquio abbia conseguenze storiche per l'Ucraina". (di Gialuca Di Feo) La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere ...Quaranta minuti di colloquio a Roma tra il presidente ucraino VolodymyrFrancesco. La Santa Sede sta lavorando da mesi a una missione di pace per arrivare ad un accordo che fermi il conflitto. Qualcuno a fatto riferimento ad una soluzione come quella tra ......senza alcuna turbativa per l'ordine pubblico nella capitale" "ConFrancesco ho avuto una conversazione che può influenzare la storia" Sull'incontro conFrancesco in Vaticano,ha ...

Zelensky: «Rispetto il Papa, ma non abbiamo bisogno di mediatori. Il piano di pace deve essere il nostro». Mel ilmessaggero.it

“Non sono disposto a parlare con Putin, un piccolo leader che uccide anche la sua gente”, la soluzione per l’Ucraina “è la controffensiva: quando saremo al confine con la Crimea, il sostegno a Putin a ...Per ragioni di sicurezza ormai spesso vediamo Zelensky parlare su uno sfondo bianco e spostarsi ... Nei mesi scorsi la posizione del Papa ha attirato le pesanti critiche dei più accesi sostenitori di ...