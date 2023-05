Zelensky ha un nuovo migliore alleato | la Germania

(Di domenica 14 maggio 2023) Il presidente ucraino va a Berlino e fa il pieno di armi, anche se non gli basta: "Ora servono i caccia". Scholz ormai è il secondo fornitore di aiuti militari, dopo gli Usa: i tempi in cui tentennava sono ormai alle spalle. In serata il capo ucraino va anche da Macron con la stessa richiesta mentre Kiev recupera terreno a Bakhmut

...ha incontrato il presidente Steinmeier e il cancelliere Scholz esprimendo gratitudine per i l... La guerra in Ucraina, cosa c'è da saperea Roma L'Ucraina ha iniziato la controffensiva ...... in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr2023 - 05 - 14 10:25:58 Podolyak: scelte della Germania mostrano visione cambiata su pericolo Russia Ilpacchetto di aiuti in ......le armi solo per difendersi - e mai attaccare la Russia - nei report del Washington Post emergerebbe unlato del presidente. Leggendo le carte segrete del Pentagono emerge unodall'...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky vola a Berlino e riceve nuovi aiuti militari per 2,7 miliardi Il Sole 24 ORE

Nessuno mette in dubbio la ferma condanna all'invasione russa e l'appartenenza al fronte occidentale, ma Zelensky non suscita simpatia ... La visita a Roma, dunque, non sembra aver portato niente di ...Il presidente ucraino va a Berlino e fa il pieno di armi, anche se non gli basta: "Ora servono i caccia". Scholz ormai è il secondo fornitore di ...