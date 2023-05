Zelensky e Papa Francesco | ecco cosa si sono detti

(Di domenica 14 maggio 2023), l’incontro è rimasto riservato, maemersi dettagli su quanto si“Ho incontratograto per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Ho parlato di decine di migliaia di bambini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa. Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini in Ucraina. Perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l’aggressore. Ho anche parlato della nostra Formula di pace come unico algoritmo efficace per raggiungere una pace giusta. Ho proposto di aderire alla sua attuazione”. Con queste paroleha raccontato in un tweet, l’incontro a porte chiuse con...

Anche la scelta del, per nulla scontata, inserisce il Vaticano all'interno di questo quadro diplomatico, pur autonomo dalle logiche italiane. La visita dichiude così definitivamente la ...... per il presidente ucraino sono stati preparati ingressi laterali e passaggi inconsueti per non dire segreti, con ostacoli fisici mobili che hanno portatonell'area in cui ilvive. I ...ha rinnovato l'invito aldi una visita a Kiev, ma Francesco vuole andare anche a Mosca e il Vaticano è pronto ad ospitare eventuali negoziati di pace. Un vero piano che faccia tacere le ...

Il Papa a Zelensky: "Grazie della visita" | Lui: "Un onore" | A Palazzo Chigi: "Non dimenticherò, grazie Giorgia" | Meloni: "Per Kiev un futuro di libertà in Europa" TGCOM

Una scultura in rame raffigurante rami di ulivo, simbolo di pace, per Zelensky. Un’icona della Madonna realizzata con alcuni resti di giubotti anti-proiettile per Papa Francesco (un quadro intitolato ...Zelensky nella notte è volato a Berlino, in Germania, per ufficializzare un nuovo pacchetto di aiuti da 2.7 miliardi di euro.