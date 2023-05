Zelensky è arrivato dal presidente Steinmeier a Berlino

(Di domenica 14 maggio 2023) IlVolodymyral castello di Bellevue, a, dove sarà accolto dalFrank - Walter, per il saluto di benvenuto alla sua prima visita in Germania ...

Il presidente Volodymyral castello di Bellevue, a Berlino, dove sarà accolto dal presidente Frank - Walter Steinmeier, per il saluto di benvenuto alla sua prima visita in Germania dall'inizio della ...Dopo l'aiuto incassato dall'Italia,a Berlino. Come spiega Repubblica, 'a poche ore dall'arrivo dia Berlino, dopo l'importante tappa romana, il governo Scholz ha ...8.10 Ucraina,a Berlino Il presidente ucrainoa Berlino nella notte. E' la sua prima visita in Germania dall'inizio del conflitto. La Germania intende consegnare nuove armi all'...

Zelensky arrivato a Roma vede Mattarella, Meloni e il Papa - IL FILM DELLA GIORNATA - Cronaca Agenzia ANSA

ROMA - E' arrivato a Berlino il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato con un tweet. Al centro della visita in Germania, dopo la tappa in Italia, "armi, difesa aerea, ricostruzione, ...(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Berlino nella notte per la sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra. "Già a Berlino", ha twittato Zelensky poco dopo l ...