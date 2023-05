(Di domenica 14 maggio 2023) "Noi non attacchiamo obiettiviali russi, ma". Lo ha detto Volodymyra Berlino, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal ...

ha affermato che gli ucraini non hanno armi che possanola Russia. . 14 maggio 2023Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz, rispondendo alla domanda se la Germania consentirà diil territorio russo con le armi consegnate 2023 - 05 - 14 12:13:53in Russia ...Volodymyrvolevala Russia all'interno dei suoi confini. Il Washington Post riporta alcuni leak del Pentagono che dipingono unodall'istinto "aggressivo", ben diverso da quell'immagine ...

Zelensky, colpire in Russia Noi liberiamo nostri territori - Mondo Agenzia ANSA

Zelensky è volato a Berlino per rafforzare la cooperazione con la Germania. Il governo tedesco ha intanto approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev dal valore 2,7 miliardi di euro ...(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - "Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Berlino, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo ...