Zelensky a Roma | perché è stato un incontro importante

(Di domenica 14 maggio 2023) “Aè una visitaper la nostra vittoria”. Sono state queste le prime parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr, che per la prima volta dallo scoppio del conflitto ha incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni al Quirinale ed a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di ieri, il leader ucraino ha tenuto un bilaterale con Papa Francesco, per quello che secondo molti analisti potrebbe rappresentare unnon solo di valenza simbolica, ma anche geopolitica.in Italia L’arrivo diin Italia riporta almeno due ragioni di importanza fondamentale, che non devono essere sottovalutate. Da una parte, sul lato italiano, Kiev certifica ancora una volta comefaccia parte degli alleati stretti della resistenza all’invasione russa. Dopo ...

La conferenza sulla ricostruzione organizzata ail 26 aprile è stata certamente "un momento chiave per noi" ha sottolineato, "soprattutto per dare una prospettiva concreta alle nostre ...Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto videomessaggio serale agli ucraini, al termine della sua giornata di visita a. 'Ho parlato dei crimini commessi ..." "È un grande onore per me". Lo ha detto Volodymyr, presidente ucraino, a Papa Francesco, nel corso dell'incontro in Vaticano durato circa 40 minuti. "La ringrazio per questa visita", ...

Zelensky a Roma, incontri con Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco: "Grazie Italia" - Zelensky ha lasciato Roma - Zelensky ha lasciato Roma RaiNews

È quanto detto a Papa Francesco dal presidente ucraino Zelensky nel corso dell'incontro tenutosi in Vaticano. "Con tutto il rispetto per Sua Santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo ...“Nessuna mediazione è al momento possibile. La nostra vittoria è la pace. Che non sarà mai una resa”. La commozione con il presidente Mattarella. La complicità con Meloni. La franchezza di Zelensky in ...