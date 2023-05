Zelensky a Berlino | ' Meritiamo di far parte di Ue e Nato'

È quanto ha dichiarato Volodymyrringraziando il cancelliere tedesco Olaf Scholz per il nuovo pacchetto di aiuti dal valore di 2,7 miliardi di euro. Il presidente ucraino fa sapere ...Il presidente ucraino ha ringraziato: "Siete un amico e un alleato affidabile, secondo ... "Serve una pace giusta, non una mediazione" aveva detto ierial Papa , deludendo chi sperava ..."Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori". Lo ha detto Volodymyr, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post secondo cui il presidente ucraino avrebbe ipotizzato di "condurre attacchi in Russia".ha ...

Ucraina, Zelensky a Berlino: "Vogliamo fine guerra, ma con pace giusta" Adnkronos

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la Germania per la prima volta dopo l’invasione della Russia, e durante il suo soggiorno ha espresso gratitudine per il sostegno del paese europeo.Massima sicurezza per la giornata tedesca del presidente ucraino. Tentativi di disgelo ma restano da affrontare i temi difficile tra i quali ...