Zelensky a Berlino | la stretta di mano con il Cancelliere tedesco Scholz

16.23:lavoriamo a coalizione caccia In visita a,il presidente ucrainoringrazia la Germania per il nuovo pacchetto di aiuti. "Così abbiamo la possibilità di proteggerci e difenderci". "Lavoriamo a formare una coalizione di ...Lo ha detto Olaf Scholz a, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr, in visita in Germania. "L'Ucraina vuole la pace", "ma non si può congelare il conflitto", "la ...Al centro della visita alla Germania 'armi, difesa aerea, ricostruzione, Unione europea e Nato', ha spiegato il presidente ucraino, ricevuto prima dall'omologo tedesco Steinmeier e poi dal cancelliere ...

Zelensky a Berlino per parlare di armi e difesa aerea: "Coalizione da combattimento con i caccia" RaiNews

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Berlino da questa notte per la sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra, ringrazia il cancelliere tedesco Olaf Scholz e dice: “Saremo sempre ...AGI/Vista - Zelensky accolto dagli onori militari a Berlino per l'incontro con il cancelliere tedesco Scholz. Ecco le immagini. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...