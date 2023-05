Zelensky a Berlino | dalla Germania nuovi aiuti militari per Kiev

"Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori". Lo ha detto Volodymyr, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post secondo cui il presidente ucraino avrebbe ipotizzato di "condurre attacchi in Russia".ha ...Lo ha detto Olaf Scholz ain conferenza stampa con il presidente ucraino. "Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario". ha sottolineato il leader tedesco. ., i russi intensificano gli attacchi Volodymyrsi trova ora a. Al centro della visita alla Germania, dopo la tappa in Italia, "armi, difesa aerea, ricostruzione, ...

Ucraina, Zelensky a Berlino: "Vogliamo fine guerra, ma con pace giusta" Adnkronos

Zelensky è volato a Berlino per rafforzare la cooperazione con la Germania. Il governo tedesco ha intanto approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev dal valore 2,7 miliardi di euro ...“La Germania ha dimostrato di essere il nostro vero amico e alleato affidabile, insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa”, ha ...