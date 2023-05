Zanzare e clima | a sorpresa la regione italiana più colpita | da non credere

(Di domenica 14 maggio 2023)in arrivo con la bella stagione: quali sono le regioni italiane più colpite? Alcune non te le saresti mai immaginato ma hanno il record dei fastidiosi insetti in giro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

...un inverno mite e un'estate attesa come più torrida della precedente si teme che per lesi ... referente del progetto e coordinatrice dell'Ambitoed Ecologia del Muse - consentendo la ...... iniziano a circolare degli sgraditi parassiti quali zecche , pulci e, abili nell'... quando ilcomincia ad essere mite ma tendente al caldo. Siccome l'obiettivo di questi piccoli insetti ...Da questo mese per tutta l'estate e sino a settembre, ilumido e caldo è l'ambiente ideale per questi insetti. Gli insetti come lesono anche particolarmente attratti da sostanze ...

Le zanzare tigre si diffondono in Europa: come possiamo difenderci Euronews Italiano

È il momento dell'anno in cui ci si avvicina l'invasione delle zanzare. Secondo delle stime ufficiali una città in particolare ne è vittima ...Le zanzare sono insetti tipici del periodo, ma i pesticidi non sono il rimedio adatto. Scopriamo come evitarle con metodi naturali.