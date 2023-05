WTA Roma 2023 | risultati 13 maggio | cade Caroline Garcia | due match rinviati a domani

(Di domenica 14 maggio 2023) Seicompletati nella prima giornata dedicata al terzo turno del tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 1000 di: agli Internazionali d’Italiaarriva un’altra eliminazione eccellente nella parte bassa del main draw, con la sconfitta della numero 5, la transalpina, sconfitta dalla qualificata colombiana Camila Osorio per 6-4 6-4. Il derby russo premia Veronika Kudermetova, che piega la connazionale Anastasia Potapova in tre set con lo score di 7-5 3-6 6-1, mentre la cinese Zheng Qinwen elimina la magiara Anna Bondar col punteggio di 7-6 6-4, mentre l’altra cinese Wang Xiyu regola la statunitense Taylor Townsend per 6-2 0-6 7-5. La brasiliana Beatriz Haddad Maia elimina la polacca Magda Linette per 7-5 6-4, infine l’ucraina Anhelina Kalinina estromette la ...

L'interruzione definitiva intorno alle 19.30. Cancellata la sessione serale Poco dopo le 21 è arrivata la notizia ufficiale che per la giornata del 13 maggio non ci sarà più tennis al Foro Italico . ...48. La classe 2002 cinese, a un passo dalla top 20, si è imposta per 7 - 6(2) 6 - 4 , due set che hanno richiesto complessivamente 127 minuti. Superato il tabellone cadetto e vittoriosa di Maria ...In passato - riporta il sito ufficiale del torneo1000 di- non mi piaceva tantissimo giocare sulla terra poi ho capito che potevo farlo esattamente come sul cemento' Leggi anche Valentina ...

ATP/WTA Roma: la pioggia chiude in anticipo il sabato di mezzo. Dieci match da recuperare Ubitennis

A che ora e come seguire il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 tra l'azzurra Camila Giorgi e la ceca Karolina Muchova.Veronika Kudermetova si conferma contro la connazionale nell'arco di due settimane. Qinwen Zheng non si fa irretire dai pallonetti di Bondar ...