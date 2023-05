WTA Roma 2023 | Giorgi getta via il primo set e poi perde con la ceca Muchova

(Di domenica 14 maggio 2023) Tanti, anzi tantissimi rimpianti per Camila. La marchigiana salutae dice addio agli Internazionali d’Italia nel match di terzo turno contro laKarolina, che si è imposta per 7-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Purtroppo l’azzurra ha sprecato un vantaggio di 5-1 nella prima frazione e ben sette set point. Una rimonta che ha fatto ovviamente malissimo alla marchigiana, che poi è crollata nel secondo set.ha pagato sicuramente i sei doppi falli ed un rendimento davvero bassa con la seconda di servizio, con la quale ha conquistato il 39% dei punti., invece, è stata molto efficace con la prima, vincendo il 70% quando ha servito quel colpo. Ilset ha un andamento semplicemente folle.ha il pieno ...

