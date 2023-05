WTA Roma 2023 | avanzano Swiatek e Rybakina | fuori Gauff e Giorgi

(Di domenica 14 maggio 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 1000 di. Sulla terra rossa del Foro Italico si sono disputate oggi le restanti partite valide per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto facile per Iga: la polacca, numero 1 al mondo, domina in lungo e in largo contro l’ucraina Lesia Tsurenko e vince per 6-2 6-0. Al prossimo turno la nativa di Varsavia si scontrerà con Donna Vekic (testa di serie n.21), uscita vittoriosa dal match serale contro la russa Liudmila Samsonova (n.16 del seeding) con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-2. Giornata felice per la kazaka Elena(n.7 del torneo), che beneficia del ritiro della russa Anna Kalinskaya sul 4-3 in suo favore e accede dunque agli ottavi di finale. Lì...

WTA Roma: Swiatek passeggia con Tsurenko, Vondrousova supera con classe Sakkari Ubitennis

