Warriors | la dinastia è finita? Il futuro in bilico tra rifondazione o ripartenza coi soliti noti

(Di domenica 14 maggio 2023)

Sipario. I Warriors sono usciti dai playoff al secondo turno, sbattuti fuori con la porta in faccia presa in Gara 6 dai Los Angeles Lakers. La domanda che si fanno tutti è: la dinastia è finita"Un sacco di gente dice che la dinastia degli Warriors è finita, ma sono le stesse persone che dicevano che fosse finita nel 2019 quando se ne è andato Kevin Durant. Ma non è così" ha detto Green.