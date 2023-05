Walter Sabatini | “Spalletti ha fatto un capolavoro La Roma è la mia vita”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) “? Il suo Napoli è un. La sua squadra ha giocato un calcio sublime e il merito di quello che è successo è suo. La squadra ha recepito i suoi concetti e vincere lì è qualcosa di eccezionale. Quando fai una prodezza come la sua a Napoli, non puoi scappare o andartene: devi capitalizzare la felicità che hai distribuito in città“. Lo ha dettoalla Milano Football Week durante il colloquio con Giancarlo Dotto per la presentazione del suo libro “Il mio calcio fuorioso e solitario”. Poi sfoglia l’album dei ricordi: “All’Inter houn errore gigantesco – riporta la Gazzetta dello Sport – rimanere fuori dall’organico del club. Se sei fuori, non conti niente per i giocatori, per lo staff o per i dirigenti. Avevamo firmato in Cina per la loro squadra cinese e poi ho ...