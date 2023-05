VOTI&STATS – Inter Sassuolo | Lukaku e Frattesi eccezionali o normali?

(Di domenica 14 maggio 2023) Quella con ilè stata una partita dove si è rischiato di rivedere la pazza. L’andamento è stato decisamente poco lineare Quella con ilè stata una partita dove si è rischiato di rivedere la pazza. L’andamento è stato decisamente poco lineare. La formazione di Inzaghi è andata avanti a fine primo tempo, quando gli ospiti avevano piantato le tende a ridosso dell’area nerazzurra. Nella ripresa l’approccio è stato paragonabile a quello di tre giorni prima al derby, con momenti anche esaltanti tenendo conto che in formazione c’erano anche giocatori meno impiegati di solito. Sul 3-0, il rilassamento è stato totale e Berardi e compagni ne hanno approfittato, arrivando a un passo dalla rimonta. E quando si è arrivati nel finale, con tutti i rischi del caso, una manovra di quelle che Brozovic sa ...

Quella con il Sassuolo è stata una partita dove si è rischiato di rivedere la pazza Inter. L'andamento è stato decisamente poco lineare Quella con il Sassuolo è stata una partita dove si è rischiato ...... il Puea Thai e il Move Forward, che secondo il sito di informazione thailandese The Nation hanno ottenuto tra di loro circa due terzi dei, con il Puea Thai primo partito. Le stesse previsioni ..."Mi auguro che dopo la conta deici siano benefici per la democrazia turca", ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan , come riportano la tv di Stato Trt, dopo avere votato alle ...

Fantacalcio pagelle 35° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...