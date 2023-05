Voti e macerie Le elezioni turche nell’epicentro del terremoto

Mio padre perse una gamba, mia madre e mia sorella rimasero ferite, io rimasi sotto le... Per questo a scuola ero un disastro, ero sempre rimandato ad ottobre con pessimima allo stesso ...Dove un dissesto finanziario da oltre un miliardo ha lasciatosociali, con i servizi ...suo pupillo siciliano Luca Sammartino (soprannominato "mister preferenze" per l'enorme serbatoio di...Eppure, mentre in mezzo Regno Unito si continua a contare idelle elezioni di cariche locali, ... si ritrova a dover costruire praticamente da zero un consenso da erigere tutto sulledi ...

Inchieste, mafia e povertà dilagante. Viaggio nella Catania che va al ... Domani

Djuricic è il solito fantasma, male anche Gunter e Nuytinck mentre Winks sembra aver spento la luce nelle ultime settimane ...