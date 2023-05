Volley | Vibo Valentia promossa in SuperLega I calabresi tornano tra i grandi | Bergamo ko

(Di domenica 14 maggio 2023)ha conquistato la promozione in, il massimo campionato italiano dimaschile. La formazione calabrese torna tra idopo un solo anno di purgatorio in Serie A2, facendo festa al termine di un campionato cadetto dominato in lungo e in largo: primo posto in regular season (21 vittorie e 5 sconfitte), 7 successi consecutivi nei playoff (2-0 contro Ravenna, 2-0 contro i Lupi di Santa Croce, 3-0 contro). L’atto conclusivo è stato a senso unico per i giallorossi, capaci di vincere per 3-0 i tre incontri disputati contro la compagine orobica. In questa annata agonistica la Tonno Callipo aveva alzata al cielo anche la Coppa Italia di Serie A2 e la Supercoppa Italiana di Serie A2. Gli uomini di riferimento sono stati l’opposto Paul Buchegger, lo ...

Play Off Serie C: Conad Leccesfida Potenza Sport [ 14/05/2023 ] V. Francavilla - Calabro: ... AValentia, campo neutro, alle 16 la squadra di Danucci si gioca la promozione in serie C nello ...

VIBO VALENTIA- Un solo anno di A2 ed il ritorno trionfale in Superlega. Stasera, in Gara 3 della finale Play Off, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ha inflitto all' Agnelli Tipiesse Bergamo il ...Vibo Valentia ha conquistato la promozione in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La formazione calabrese torna tra i grandi dopo un solo anno di purgatorio in Serie A2, face ...