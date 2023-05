Vlasic | «Se il mio futuro è ancora al Torino? Dopo il campionato vediamo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Nikola, giocatore del, ha parlato a DAZNla vittoria dei granata contro l’Hellas Verona Nikola, giocatore del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Maturi per sognare in Europa? Sì. Il Verona è una buona squadra. Questa stagione è difficile ma noi lavoriamo tanto e le ultime tre partita saranno importanti per finire bene il. Mia stagione? Non sono soddisfatto perchè penso a fare più gol e assist.il mondiale non ho giocato al mio livello ma ora mi sento al 100% e le ultime tre partite sono importanti per me e per la squadra. Mio? Non so.. Per me sono importanti solo le ultime tre partite.il».