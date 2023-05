Vittoria e Abdul | Frears sa fare bene tutto e lo dimostra

(Di domenica 14 maggio 2023)Iris, ore 21. Con Judi Dench, Tim Pigott Smith e Eddie Izzard. Regia di Stephen. Produzione Gran Bretagna 2017 LA TRAMA Nell'anno del Giubileo della regina, un giovane indù di fede musulmana viene assunto come valletto alla corte d'Inghilterra. Tra l'anziana sovrana e il giovane orientale s'instaura una bella amicizia che suscita malevole reazioni da parte dei cortigiani. Le rimostranze maggiori arrivano dall'erede al trono, il futuro Edoardo VII, sempre più impaziente nei riguardi della madre (che lo tiene in panchina da quasi mezzo secolo). PERCHÈ VEDERLO Perché l'ingleseè un regista che sa fare loanche e specialmente quando deve maneggiare personaggi in fondo poco interessanti come i ...

