Vite al limite | la paziente più controversa di sempre | pesava 300Kg ora è così

(Di domenica 14 maggio 2023) Il percorso di Angie è stato controverso, ma dai 300 kg da cui partiva, di strada ne ha fatto molta. Ecco com’è oggi. Angie J è stata una delle protagoniste dial, programma americano che si occupa dei casi di persone affette da grave obesità. La sua è stata una esperienza tortuosa, dove si è mostrata per certi versi. La donna aveva subìto abusi sessuali e per un certo periodo della sua vita era finita nella morsa della tossicodipendenza.al, Angie J (fonte youtube)-grantennistoscana.itQuando si è presentata nella clinica del dott. Now, Angie291 kg, e con la sua famiglia, dall’Ohio, era partita alla volta del Texas per intraprendere il percorso di perdita di peso. Il percorso della donna è stato però tumultuoso, con lei ostinata dinanzi ai ...

Vite al limite, tutto quello che c'è da saper sulla dieta prescritta dal dottor Younan Nowzaradan: i consigli alimentare per perdere peso.