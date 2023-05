Virginia Mihajlovic pronta alle nozze | tutti i dettagli sul matrimonio

(Di domenica 14 maggio 2023) La figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni,, èper il suo “sì” a distanza di due anni dall’annuncio del. Un momento a lungo sperato e sognato: il 17 giugno, convolerà acon Alex Vogliacco. Per celebrare la loro unione e l’incredibile amore che li ha uniti, la coppia ha scelto una location da sogno, la Puglia, di cui è originario il calciatore.sposa Alex Vogliacco: isulleNon è stato un anno facile per la famiglia: l’aggravarsi delle condizioni di Sinisa, la scomparsa a Roma il 16 dicembre 2022. Gli ultimi mesi sono trascorsi nel suo ricordo, nel mantenere viva la fiamma di Sinisa, che non svanirà mai. Così, ...

e Alex Vogliacco si sposeranno in Puglia. Le nozze tra la figlia di Sinisa, campione serbo scomparso a causa di una leucemia a dicembre, e il calciatore barese sono programmate a ...Attraverso un post su Instagram ,, figlia del compianto Sinisa, ha dedicato un lungo messaggio al papà per la promozione del Genoa in Serie A. Nel club ligure infatti milita Alessandro Vogliacco, compagno della ...In casasi festeggia la promozione del Genoa in Serie A. I trascorsi del compianto Sinisa sono legati, come sappiamo, alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle sue figlie,, è legata al ...

Virginia Mihajlovic sposa il calciatore Alex Vogliacco, le nozze in ... Fanpage.it

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposeranno il prossimo 17 giugno. I due hanno scelto la Puglia per celebrare il loro matrimonio, terra d’origine del calciatore.Fervono i preparativi per la cerimonia, annunciata sui social: il calciatore barese attualmente gioca al Genoa ma torna spesso nella sua terra ...