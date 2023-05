VIDEO – Monza-Napoli 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 14 maggio 2023), matchtrentacinquesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. ALTRO COLPO –2-0 nella trentacinquesima giornata diA. La grande stagione d’esordio delsi arricchisce di un’altra vittima illustre: dopo aver battuto Inter e Juventus fa lo stesso anche con chi ha vinto lo scudetto. Ilgià tranquillo fa turnover e al 18? passa la squadra di Raffaele Palladino, con inserimento di Matteo Pessina e tocco vincente in mischia di Dany Mota. Lo stesso portoghese al 54? calcia potente dalla destra, respinge ...

Il tabellino di Monza-Napoli 2-0 (GLI HIGHLIGHTS) 18' pt Mota, 9' st Petagna. Monza (3-4-2-1). Prima di Monza-Napoli, un bambino, che era dietro alle transenne nel passaggio che porta agli spogliatoi, ha urlato a Luciano Spalletti 'Portami in panchina'. Daniele è di Varese ma tifa per il Napoli.

Il Napoli campione d'Italia cade in casa del Monza, con la squadra di Palladino che manda al tappeto un'altra big di serie A. Finisce 2-0 per.Al Dall'ara i giallorossi non vanno oltre lo 0-0.Colpo dei biancorossi. Musetti avanza agli Internazionali. Bezzecchi trionfa nel Gp di Francia in MotoGp ...