VIDEO – Inter-Sassuolo 4-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 14 maggio 2023), anticipotrentacinquesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. OBIETTIVO VICINO –4-2 nell’anticipotrentacinquesima giornata diA. L’fa uno scatto potenzialmente decisivo nella corsa Champions League. Contro ilnon èsemplice, tanto che dopo dieci minuti segnerebbe Domenico Berardi ma Armand Laurienté – autore dell’assist – è in fuorigioco e il VAR annulla. Lo 0-0 rimane fino al 41?, con Samir Handanovic che salva su Davide ...

Due reti di Lukaku, una di Lautaro e un autogol di Tressoldi assicurano la vittoria ai nerazzurri, che scavalcano la Lazio e staccano il Milan di cinque ...- Sassuolo, ilcon gli highlights e le azioni salienti del big match serale di sabato 13 maggio di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti. L', reduce dalla vittoria per due ..., gol e highlights della partita di Serie A FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby Milan -, le partite storiche. FOTO Rivalità centenaria, decine di titoli, una città e ...

Non è Inter se non è, anche un minimo ... è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni ...L'Inter cala il poker. A San Siro la squadra di Simone Inzaghi supera 4-2 il Sassuolo e compie un passo importante verso il quarto posto. Decisiva.