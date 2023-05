VIDEO – Fiorentina-Udinese 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

... 45' st Bonaventura(4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Venuti (30' st Dodò), Milenkovic, Igor,..., gol e highlights della partita di Serie A La cronaca di Verona - Torino Il Verona ci prova ...I viola, benché con lo sguardo alla semifinale di Conference e alla finale di Coppa Italia, costruiscono e si rendono ...Calcio 2022 - 2023 Serie A femminile Tabellino partita Inter Women -Women Squadra in casa Inter Women Squadra avversariaWomen Nell'ottava giornata del campionato di Serie A Femminile, l'Inter Women stende lacon il risultato di 4 a 0, giocando una partita praticamente perfetta. Le nerazzurre ...

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha parlato anche della possibilità che ha la Fiorentina di passare il turno giovedì contro il Basilea. Di seguito le sue parole e il ...La Fiorentina batte 2-0 l'Udinese al Franchi e resta in corsa per l'ottavo posto, appaiata in classifica a Torino e Monza. Vittoria che dà morale per Basilea.