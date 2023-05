Vicino a seggi con volantini e nel bagagliaio manganello ‘dux mea lux’ | denunciato a Pomigliano

(Di domenica 14 maggio 2023) Poco fa ad’arco i Carabinieri hannoper porto abusivo di armi un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari impegnati nei controlli aihanno notato il ragazzo a una trentina di metri della scuola Sulmona di via Pertini, in possesso dielettorali. Neldella sua auto è stato trovato e sequestrato undi legno nero con su scrittomea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... a 72 ore dall'apertura deiRecep Tayyip Erdogan era stato superato dall'opposizione. Almeno ... Musulmano alevita, piùall'Occidente che a Mosca e noto per il gesto del cuore, ecco chi è il ...... dall'altro, anche "gravi rischi nel Mediterraneo Orientale", un fascicolo che riguarda da... in gran parte organizzati in coalizioni, che si ripartiranno i 600del Parlamento turco. Molti ...... 350 deputati vengono eletti in altrettanti collegi uninominali, mentre i rimanenti 150...stabilire più di altri leader regionali un'interlocuzione diretta con la giunta al potere nel...

Elezioni comunali in Campania live: propaganda elettorale vicino a seggio, denunciati a Quarto ilmattino.it

Nel bagagliaio della sua auto è stato trovato e sequestrato un manganello di legno nero con su scritto 'dux mea lux'.Ai seggi domenica e lunedì mattina per un test più civico che politico. Tra i candidati c'è anche chi ha governato in passato paesi diversi e chi abita a Pistoia ...