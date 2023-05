Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 15.20 claudio veloccia UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA FANCIULLA D’ANZIO TRA VIA SEVERIANO E VIANEI DUE SENSI DI MARCIA A CAMPO DI CARNE SI STA IN CODA SULLA PROVIN CIALE VIA DELLA COGNA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VESUVIO SDIREZIONE REGIONALE NETTUNENSE A CERVETERI RALLENTAMENTI E CODE IN VIA FONTANA MORELLA TRA VIA MONTAROZZI E VIA MARTIRI DELLE FOIBE NEII DUE SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRE ANCHE QUESTA SERA STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ I LAVORI SI SVOLGONO IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE ...