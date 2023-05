Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE. E A PROPOSITO DELLA VIA OSTIENSE, RICORDIAMO CHE, PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE CALLE E VIA DI PONTE LADRONE IN DIREZIONE DI, CI TROVIAMO TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI. E ANDIAMO SULLA COLOMBO, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. MOLTO TRAFFICATA IN QUESTE ORE LA ZONA DEI CASTELLINI CI SONO FILE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E ARICCIA, SULLA VIA DEI LAGHI NEI PRESSI DI MARINO E SULL’ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI ...