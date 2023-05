Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLADI NUOVO REGOLARE LA CIRCONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, È STATO INFATTI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E SONO STATE RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VICOVARO, TRAFFICO SCORREVOLE. SULLA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. A NORD DI, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE CHIUSA VERSOVIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DELLE CALLE, SIAMO TRA ...