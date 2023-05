Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. DISAGI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBURTINA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA BRACCIANENSE NEI PRESSI DI OSTERIA NUOVA, LA CIRCONE STA TORNANDO REGOLARE. FINO A MEZZOGIORNO GARA PODISTICA A TOR VERGATA, POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE SU VIA CAMBRIDGE, VIA CRACOVIA, VIA DI GROTTE PORTELLA E LIMITROFE; DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO ...