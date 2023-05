Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 08.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPOCHI GLI SPOSTAMENTI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. UNICI DISAGI SULLAFIUMICINO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DLE VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 9 ALLE 22 È IN VIGORE LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T, CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. PASSIAMO AGLI EVENTI AIN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CORRI TOR VERGATA”; FINO A MEZZOGIORNO, POSSIBILI CHIUSURE SU VIA COLUMBIA, VIA CAMBRIDGE, VIALE GUIDO CARLI E STRADE LIMITROFE. LE LINEE ...