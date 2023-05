Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA A1NAPOLI DOVE, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. IN VIGORE OGGI LO STOP DEI MEZZI PESANTI: DALLE 9 ALLE 22 DIVIETO DI TRANSITO SULLA RETE AUTOSTRADALE PER I VEICOLI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T. DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI AOGGI IN PROGRAMMA LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CORRI TOR VERGATA”; GIÀ DALLE 7 DI QUESTA MATTINA E FINO A MEZZOGIORNO, POSSIBILI CHIUSURE SU VIA COLUMBIA, VIA CAMBRIDGE, VIALE GUIDO CARLI E LIMITROFE. DEVIAZIONI DI PERCORSO, INOLTRE, PER LE LINEE BUS 20, 507 E 552. TUTTI I ...