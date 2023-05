Verona-Torino oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Saràad aprire la domenica della 35ma giornata diA., 14 maggio, alle 12.30 veneti e granata si sfideranno nel lunch match in una gara che sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Scavalcato lo Spezia al quartultimo posto nella passata giornata, i padroni di casa cercano punti pesanti in chiave salvezza, mentre ilnon ha più molto da chiedere a questo campionato ed è reduce dal pareggio 1-1 contro il Monza. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora La coppia Marco Zaffaroni-Salvatore Bocchetti dovrebbe confermare modulo e uomini con cui ilha sbancato Lecce. Davanti a Montipò, il terzetto composto da Magnani, Hien e Dawidowicz. Faraoni e Lazovic sugli esterni, con ...