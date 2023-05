Verona-Torino LIVE 0-1 | granata avanti con Vlasic

(Di domenica 14 maggio 2023) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...... iniziata venerdì con Lazio - Lecce, apre la domenica con il lunch match tra il, due squadre con obiettivi decisamente diversi in questo finale di stagione. Un frame dell'andata (...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 35ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Di Bello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Verona-Torino, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

31' Tentativo da fuori di Abildgaard, da dimenticare. 30' Vantaggio meritato, ora si attende la reazione dei padroni di casa che non c'è ancora stata. 28' GOOOOOOOOOL TORO! Vlasic. Grandissimo gol di ...PRIMO TEMPO 24' Giallo a Ilic per un fallo a centrocampo, proteste granata per l'intervento precedente. Rivisto al replay, l'intervento su Ilic era da rigore, Banti e Guida non ...