Verona-Torino LIVE 0-0 | gara apertissima | occasioni per entrambe le squadre

(Di domenica 14 maggio 2023) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 35ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Di Bello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Antonio Sanabria, attaccante del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le dichiarazioni Antonio Sanabria ha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE - "Sono contento della stagione che sto facendo, sto facendo bene dopo un primo periodo di difficoltà. Ottavo posto Vediamo dove possiamo ...Ivan Juric, allenatore del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le sue dichiarazioni Ivan Juric ha parlato a Sky Sport prima di. LE PAROLE - "Penso solo ai prossimi 12 punti, a stagione finita penseremo anche al resto. Io sono soddisfatto, è stata una stagione oltre ogni nostra ...

LIVE! Verona-Torino 0-0 Toro News

11' Lazovic in mezzo, Savic con il brivido in due tempi. 10' Contropiede del Toro tre contro tre architettato da Ricci che però poi sbaglia l'ultimo passaggio per Karamoh. 8' OCCASIONE TORO! Vojvoda ...PRIMO TEMPO 5' OCCASIONE TORO! Karamoh liberato da Vlasic in area, cross teso basso, sul secondo palo arriva Vojvoda che mette incredibilmente sopra la traversa. 4' OCCASIONE VERONA!