Verona-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) In campo tra un’ora, ecco ledicon le scelte di Zaffaroni e Juric per il lunch match del Bentegodi In campo tra un’ora, ecco ledicon le scelte di Zaffaroni e Juric per il lunch match del Bentegodi. HELLAS(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi, Ngonge; Djuric.Allenatore: Zaffaroni.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria.Allenatore: Juric.