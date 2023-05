Verona-Torino | le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abilgaard, Lazovic; Verdi, Ngonge; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.(3 - ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaAllo stadio Bentegodi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...

Diretta Verona-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Serie A 2022/2023, 35a giornata. Le ultime notizie sulla partita Verona-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, si apre con la sfida tra il Verona e il Torino ...