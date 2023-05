Verona-Torino 0-1 | il tabellino

14.28 Calcio, ilpassa a(0 - 1) Il(classifica tranquilla) vince al Bentegodi (0 - 1) e inguaia il, ora quart'ultimo con lo Spezia che sabato ha battuto il Milan. Con questo successo, ...Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Monza - Napoli e Fiorentina - Udinese, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie ADopo il lunch match tra, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A prosegue con due partite: il Napoli campione d'Italia fa visita al Monza, mentre la Fiorentina ospita l'Udinese. ...

Verona - Torino (0-1) Serie A 2022 la Repubblica

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Verona e inguaia l'Hellas, ora terzultimo con 30 punti. Al Bentegodi decide il favoloso sinistro dalla distanza di Vlasic: una ...Il Torino torna a casa dalla trasferta contro il Verona con tre punti grazie a una perla di Vlasic. Tanti i duelli fisici della partita e il primo tempo si chiude già con due ammonizioni, una per ...