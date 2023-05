Verona-Torino 0-1 | decide la rete di Vlasic

(Di domenica 14 maggio 2023) In classifica i granata salgono all'ottavo posto con 49 punti, mentre i gialloblù restano fermi al 17° Ilvince 1-0 anel ‘lunch match’ della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera, grazie a un gol die sale all’ottavo posto in classifica con 49 punti. Un successo meritato da parte dei granata che hanno creato le migliori occasioni dasia nel primo tempo sia nella ripresa, con iltenuto in partita da una grande prestazione di Montipò. Gialloblù che adesso sono terzultimi, a pari punti a quota 30 con lo Spezia. LA PARTITA – Le scelte di formazione dei padroni di casa sono quelle preventivate: l’unica variazione rispetto alla vittoria di Lecce è l’inserimento di Ngonge, preferito a Duda sulla trequarti. Tra gli ospiti degli ex ...

Commenta per primo Nel corso del suo intervento a Dazn dopo la vittoria sul campo del, il tecnico delIvan Juric è stato interpellato sul suo futuro: 'Mercato Sinceramente non abbiamo parlato. Posso dire che per come stiamo giocando mi sto divertendo e vogliamo arrivare ...Darko Lazovic, esterno dell'Hellas, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta nel match di Serie A contro ilDarko Lazovic, esterno dell'Hellas, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Sapevamo dell'importanza di questa partita e l'avevamo preparata bene. Ci abbiamo provato ma dobbiamo restare ...- Ottavo posto in solitaria in attesa delle inseguitrici, ilespugna il bentegodi passando di misura contro ile si conferma a ridosso della zona Europa. Al termine della sfida Ivan Juric commenta così la gara decisa dalla rete di Vlasic: "Abbiamo ...

Serie A, Verona-Torino 0-1: decisiva la rete di Vlasic La Stampa

Di Mirko Graziano Il Torino supera di misura il Verona con gol di Vlasic ma al Bentegodi i granata dominano la partita e si portano all’ottavo posto in classifica Il Toro centra l’ottava vittoria in… ...Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Hellas Verona, valida per ...