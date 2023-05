Verona | le pagelle di CM | Montipò migliore in campo Per il resto molte insufficienze

(Di domenica 14 maggio 2023)-Torino 0-16,5: tante, troppe parate per lui, che cerca praticamente da solo di tener in vita la gara. Magnani s.v. (dal 23'...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:- Torino Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Montipò 6,5, Magnani sv (Coppola 6), ...In classifica i rossoneri restano fermi al 5° posto con 61 punti, mentre i bianconeri agganciano al 17° posto ila quota 30. LEMAIGNAN 5 Una sola parata e due reti incassate. Si ...Le, i voti e il tabellino di Spezia - Milan 2 - 0 , match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri di Semplici agganciano ile danno lo scossone in zon salvezza. ...

Pagelle Verona-Torino: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Un Verona spento e senza idee crolla contro il Torino: a decidere il match è la sassata di Vlasic su cui Montipò poco ha potuto. Fatica terribilmente anche a tenere su palla, ogni tanto vaga per il ...Montipò 6,5: tante, troppe parate per lui, che cerca praticamente da solo di tener in vita la gara. Magnani s.v. (dal 23' p.t. Coppola 5,5: errori soprattutto di posizione, che non gli consentono di c ...