(Di domenica 14 maggio 2023) Esplode la contestazione al Bentegodi al termine della sfida tra Hellas, terminata 0-1 in favore dei granata in virtù...

... con sofferenza finale allegata davanti a undisperatamente in avanti (in ogni caso, i veneti restano ampiamente in corsa per la salvezza, nonostante la). Il Torino domina il ...E ilCosì brutto e inconcludente era pure difficile da immaginare: oggi è apparsa una squadra senza idee e con pochissima personalità, a tratti rassegnata alla. Per l'Hellas, ...... iniziata venerdì con Lazio - Lecce, apre la domenica con il lunch match tra ile Torino, ... diretta concorrente nella lotta per la salvezza, e alla contemporaneadello Spezia sul ...

Verona, la sconfitta col Torino non va giù ai tifosi: 'Tirate fuori i c...' Calciomercato.com

Nella 35esima giornata di serie A, il Torino batte l'Hellas Verona 1 a 0. Decide la rete di Vlasic nel primo tempo.Il Torino inguaia il Verona nella corsa salvezza, un gol capolavoro di Vlasic regala la vittoria alla squadra granata che conquista l'ottava posizione.