Verissimo | Wax e l’emozione di essere in finale ad Amici 22 con Angelina Mango | “Penso sia una delle cose più belle che mi sia successa”

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 maggio 2023) Il cantante Matteo Lucido, in arte Wax, finalista di22, è stato ospite di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend. L’allievo di Arisa, nonostante le critiche ricevute nel corso del talent, è approdato invincendo l’ultimo ballottaggio contro Aaron Cenere. A poche ore dall’ultima puntata del Serale, Wax ha ammesso di non sentire la competizione consia unapiùche mi siano successe in vita mia. Sono in buona compagnia ma se devosincero, non ho mai sfidato le persone qui dentro. Io ho sempre sfidato me stesso. Ogni volta che scendevo sul palco non guardavo gli altri. Li vedevo sempre a casa e avevo tempo di rubare qualcosa, perché bisogna sempre rubare qualcosa ...