Vela | Nicolò Renna Campione d’Europa! Fenomenale trionfo nell’IQFoil olimpico

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Grandissima impresa dia Patrasso (in Grecia) agli Europei Open iQFoil 2023. Nella rassegna continentale della nuova classe olimpica del windsurf, l’italiano ha conquistato una bellissima medaglia d’oro al termine di una giornata per lui perfetta e ha dunque migliorato l’argento degli scorsi Europei. Partito dalle semifinali dopo il 10° posto delle qualificazioni (considerando anche le Gold Fleet), l’azzurro classe 2001 è riuscito a superare il turno e si è poi laureatocontinentale, vincendo la finale davanti al tedesco Sebastian Koerdel (argento) e all’olandese Kirian Badloe (bronzo). Ricordiamo cheera stato l’unico italiano capace di qualificarsi per le Medal Series odierne. In campo femminile il titolo europeo è andato alla norvegese Mina Mobekk, che è riuscita a imporsi nell’ultimo ...