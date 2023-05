Valeria Marini e la confessione agghiacciante | “Mi ha aiutata”

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 14 maggio 2023)e il ricordo nella mente della showgirl: ecco cosa avrebbe detto proprio su di lui, i dettagli della vicenda Una delle icone della televisione italiana conosciute per la sua straordinaria bellezza è lei,. Nel corso della sua splendida carriera,si è fatta conoscere per il suo animo puro e semplice, dando voce al suo grande talento. Oggi, ospite nel programma di Federica Panicucci ha voluto ricordare un grande amico scomparso per cui ha fatto una. Il toccante racconto diANSA FOTO Ildemocratico.comGiovanissima,si è traferita a Roma facendosi strada nel mondo dello spettacolo. Ha inizialmente fatto conoscere la sua arte con la vittoria di Una ragazza per il ...