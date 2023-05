Valentino Rossi | primo podio nel Gt World Challenge | ' È fantastico'

c'è. I tempi da dominatore assoluto in MotoGp sono ormai passati e lontani, ma la stoffa del campionenon la perde mai. Per il "Dottore" è arrivato il primo podio in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe , un secondo posto in BMW nel circuito di Brands Hatch, in Gran Bretagna, ...È infatti la domenica delle sorprese e della storia, doveha chiuso secondo in gara 2 firmando il primo podio storico della sua carriera nel GTWC . Una gara granitica, senza errori e ...Primo podio pernel GT World Challenge: il nove volte campione del mondo di moto è arrivato secondo in Gara 2 del round di Brands Hatch, in Inghilterra. Dopo una deludente Gara 1, chiusa in ...

Rossi c'è. I tempi da dominatore assoluto in MotoGp sono ormai passati e lontani, ma la stoffa del campione Valentino Rossi non la perde mai. Per il "Dottore" è arrivato il primo podio in carriera nel ...Valentino Rossi non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato il primo storico podio a quattro ruote del Fanatec GT World Challenge. Il Dottore ha festeggiato dividendo i meriti con Maxime ...