Urne aperte per le comunali | 6 milioni di italiani al voto

(Di domenica 14 maggio 2023) Sonodalle 7 di questa mattina i seggi elettorali in 790 città italiane compresi 195 in regioni a statuto speciale per eleggere i sindaci e i consigli. Si vota oggi fino alle 23 e ...

2023 - 05 - 14 07:09:52in tutta Italia Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per il turno annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali. I seggi oggi rimarranno aperti fino alle ore 23 e ...Pochi minuti e leverranno. Al voto 64 milioni di cittadini turchi e per la prima volta da vent'anni il risultato e' tutt'altro che scontato. La gestione che in molti reputano fallimentare del sisma dello ...Si vota oggi fino alle 23 e domani, dalle 7 alle ore 15 Con ledalle 7 di questa mattina sono scattate le elezioni amministrative, che dovrebbero portare al voto un potenziale di 6 ...

Urne aperte oggi e domani Chiamati al voto in 21mila LA NAZIONE

Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. Parte oggi la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio.Tre le sezioni per gli elettori, aperte oggi e domani, e 1.815 gli aventi diritto al voto in queste Comunali. Quattro le liste in corsa ...